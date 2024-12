Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, es deportado a México

El exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue deportado a México el lunes 16 de diciembre por autoridades estadounidenses, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La deportación, que se llevó a cabo sin incidentes, resalta los esfuerzos de las autoridades de EE.UU. para garantizar la justicia y la seguridad pública.

After 14 years behind bars in the U.S. Osiel Cárdenas Guillén, a Mex. citizen, and former Leader of the Gulf Cartel & Los Zetas has been returned to Mexico. This is the result of a criminal investigation by #HSI RGV and our law enforcement partners out of the Rio Grande Valley. pic.twitter.com/zX966TcgJT