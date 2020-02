Outsourcing ilegal va a quebrar a empresas: director del IMSS

Ciudad de México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, advirtió a las empresas que sigan portándose mal “a través de un outsourcing ilegal" que van a quebrar y va ocurrir con mayor intensidad a partir del año 2022.

“A estas empresas que, engañadas o no, en conocimiento de lo que estaban haciendo o no, fueron generando estas afectaciones que en el cálculo retroactivo pueden calcularse por un trabajador en millones y no nos vamos a detener, van a quebrar estas empresas”, sentenció.

Durante el parlamentario abierto sobre subcontratación laboral, outsourcing, celebrado en la Cámara de Diputados, el funcionario federal indicó que esas empresas que sigan queriendo hacer trampa, “cuando un trabajador llegue al Seguro Social, los denuncie, a las empresas, y nosotros establezcamos los capitales constitutivos, éstos van a quebrar“.

Dijo que ese tipo de outsourcing genera una suerte de lirio acuático, “estas plagas que en las lagunas y en los ríos hacen que no pueda pasar la luz del Sol, en este caso que se generen ecosistemas de competitividad y matan todo lo que está abajo”.

Robledo Aburto recordó un caso de una empresa que registró a 16 trabajadores con salario de 189 pesos diarios, pero con las intervenciones que se han venido llevando con la Secretaría del Trabajo, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal, esa empresa hoy ya está registrando a 969 trabajadores con el salario de cotización de 794 pesos.

Es decir, pasaron de 189 a 794 pesos; 420 por ciento más. “De ese tamaño es el subregistro, de ese tamaño es el problema y hay que empezar a verlo en números y en rostros de hombres y mujeres que están siendo afectadas”, enfatizó el funcionario federal.

Advirtió sobre el impacto a los derechos laborales con ese outsourcing nocivo, ya que afectan al trabajador en muchas dimensiones: abaratan la mano de obra, afectan su ingreso, sus prestaciones y socavan sus derechos laborales básicos.

Además, genera menos estabilidad en el empleo, no reciben ingresos por prima de antigüedad ni los derechos que tienen en materia de vacaciones; aguinaldo y de liquidación, que también se ven socavados.

“Se les registra con un salario menor y eso va a tener una terrible afectación a la hora del cálculo de su pensión”, concluyó.