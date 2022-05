Padre de Yolanda Martínez acepta posible suicidio de su hija.

José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, afirmó que no hay algo en lo que esté en desacuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el sentido de que el suicidio es la línea de investigación preponderante de la joven, a raíz del hallazgo de un supuesto mensaje de despedida escrito en un vaso desechable, en el que habría ingerido dos tipos de veneno.

Entrevistado a la salida del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tras platicar durante más de una hora con el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, don Gerardo Martínez comentó a pregunta expresa:

"No hay algo con lo que no esté de acuerdo, porque yo tengo siempre la confianza en la Fiscalía, porque aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá, porque de alguna manera yo busco siempre sumar amigos y amistades, no andar peleando con nadie, enemistando a nadie contra nadie, yo lo que quiero es que haya transparencia en lo del suicidio de mi hija".

Precisó,

"y no quiero que estén bien conmigo, lo único que digo es que ya está resuelto el caso porque ya encontramos a mi hija, aunque haya sido una persona (una mujer que andaba recolectando leña en el monte), porque al final todos anduvimos participando en la búsqueda, entonces el logro pues es de todos", declaró Martínez Bautista.

Respecto a que las pruebas periciales y otros indicios han consolidado la teoría de la institución autónoma, en el sentido de que Yolanda se suicidó,

"eso ya lo determinarán las autopsias que se hagan en su momento (la oficial del Semefo y una externa), y si así lo indican (dichos estudios), ya quedaría esclarecido el caso de mi hija, pero se seguiría con la investigación sobre qué la llevó a tomar esa fatal decisión".

Ante la pregunta de si corresponde a su hija el tipo de letra usado en el mensaje manuscrito que supuestamente dejó Yolanda en un vaso de unicel, para despedirse de un tal "Negrito", comentó que no sabe de qué persona se trata y además no concuerda con el tipo de letra que normalmente escribía.

Pero acotó,

"tampoco pido se descarte (esa posibilidad), porque al final es una línea que nos puede llevar a algo, porque no es lo mismo escribir en una página plana o en una libreta, que lo hagas más rápido, con tu letra que es normal, a que lo plasmes en un vaso térmico, porque (la pluma usada para escribir) tiene una punta que se encaja muy fácil (en el unicel), y no te permite escribir rápido, entonces pudo haber hecho la letra diferente porque no es un espacio propio para la escritura".

-¿Realmente estaba deprimida, lo manifestó a la familia?-, se preguntó al señor Martínez Bautista a lo cual respondió:

"Yo desconozco de ese tema, no puedo decir cosas que no son, solo digo cosas verídicas para que no se mal informe", y a las autoridades de la Fiscalía les corresponde determinar "por qué sucedió" el supuesto suicidio.

Padre de Yolanda Martínez acepta posible suicidio de su hija

Agregó que también en la Fiscalía sabrán deslindar quién es "el Negrito, la persona a quien Yolanda presuntamente escribió en el vaso desechable el mensaje: "te amo Negrito, ya me voy, te voy extrañar", en cuestión de todo lo demás, que las autoridades investiguen por qué sucedió este caso.

Comentó que de alguna manera Yolanda sí estuvo deprimida,

"pero no nos quiso dar la razón y a lo mejor fue para no hacernos daño porque, así lo manifestó con otras personas, cosas que apenas me estoy enterando (luego que le mostraron la carpeta de investigación), y pues puede ser que sí haya llegado a tomar esa decisión y si lo hizo quiero saber el fondo de por qué llegó a esta decisión".

Explicó también que la expareja de Yolanda no está descartado por las autoridades, ya que es una misma línea de investigación

"y si el señor tiene algo que ver con lo que hizo mi hija, ya será la ley quien determine si tiene que pagar alguna sanción o cuál es el tiempo que corresponde a pagar en caso de que haya provocado la muerte a mi hija".

Cuestionado respecto a la versión de la persona que encontró el cadáver de Yolanda, en el sentido de que el cuerpo presentaba una lesión en el cuello y que había cerca una cuerda, expresó que eso corresponde a las autoridades, ya que él no es el investigador.

"Yo nada más soy la víctima, pero no trabajo fuera de la ley ni voy a andar investigando cosas que no me corresponden, porque para eso están las autoridades y yo trabajo conforme a la ley".

Sobre los recipientes con veneno, Fosfuro de Aluminio, utilizado como raticida y el insecticida Clorperifós, dijo que al ser su hija una persona estudiada e inteligente, pudo informarse para saber con qué cantidad podría morir un cuerpo.

-¿Sabía si Yolanda tenía estados depresivos?

-"Desconozco porque más que nada tuvo personas como sus hermanas o hermano, que a lo mejor de alguna manera tuvo esa confianza por ese vínculo familiar, y a mí como soy el padre a lo mejor no me lo quiso manifestar, pensando que yo iba a actuar a según el caso, no violentamente porque yo no soy así, no trabajo fuera de la ley, pero sí hubiera puesto alguna denuncia para que se actuara".

“Tío pudo propiciar el suicidio de mi hija”

Sobre el tío del que habló el gobernador, que la acosaba y se metía a su cuarto, dijo Gerardo Martínez; "ahí aparece un tío en la carpeta, pero yo no lo estoy metiendo a lo mejor solo se metió, o lo está metiendo la expareja sentimental de mi hija, porque le comentó que algo le había hecho un familiar".

"Yo no estoy diciendo nombres, pero si es un familiar que de ahí propició el suicidio de mi hija en caso de que así hubiera sido, porque tampoco voy a descartar otras posibilidades que hubieran sucedido, ahí yo no actúo en investigación de familiares, para eso está la autoridad y si toca que sea un tío o cualquier persona, adelante, yo no tengo peso, nada más quiero que se aplique la ley, que investigue y encuentre a los responsables", afirmó.

Mostró su conformidad en que el cuerpo de Yolanda permanezca en el Semefo para la realización de estudios que ayuden a esclarecer las causas de su muerte, para no exhumar los restos si surgen otras líneas de investigación, y por ello no le dieron fecha de entrega de su hija, para realizar el sepelio.

