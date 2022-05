Necropsia confirma que Debanhi no traía puestos los tenis: Mario Escobar

Mario Escobar, padre de Debanhi reveló todos los datos que arrojó la segunda necropsia que se le realizó a la joven que fue encontrada en dentro de una cisterna abandonada en un motel de Nueva Castilla, Nuevo León.

Mario Escobar declaró que la necropsia la realizó un experto en materia de antropología forense particular encontró algunas irregularidades, como que la joven de 18 años ya no tenía puestos los tenis cuando se encontró su cuerpo, también se menciona que presentaba varios golpes.

"Sí hay diferencias… los tenis por darles una y a la mejor con esa ya ustedes pueden hacer su análisis que no estaban puestos o ceñidos en las en los pies de mi hija y bueno ahí encontramos una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar por qué no estaban puestos" detalló el padre de Debanhi.

El padre de la joven cree que es una incongruencia que Debanhi no tuviera los tenis puestos, ya que si en realidad hubiera caído a la cisterna, versión que da la Fiscalía de Nuevo León, como por qué se quitaría los zapatos.