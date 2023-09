'Nos fue de la patada': padres de Ayotzinapa acusan que AMLO protege al Ejército

Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa reclamaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “empeñado” en proteger al ejército, instancia que se niega a dar a conocer la información que aún tiene en su poder.

Tras una reunión de casi tres horas con el presidente, los padres dijeron que éste les prometió una nueva reunión.

"(Nos fue) de la patada", dijo el señor Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, a punto de subir al camión en que habían llegado cargando los retratos de sus familiares.

"No estamos conformes, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios documentos, con los folios, entonces para nosotros esa es una negativa muy rotunda, que todavía ni el beneficio de la duda nos está dando",

agregó luego en rueda de prensa.

Once meses después de la última reunión, realizada el 24 de octubre pasado, los familiares se reunieron de nuevo con el presidente y según el abogado Vidulfo Rosales, le pidieron la información en poder del Ejército de cuya existencia, informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en julio pasado, cuando dejaron el caso debido a la negativa que seguía dando el Gobierno.

"Además de solicitar verbalmente esta información faltante, por medio de un escrito se le pidió de manera concreta ya los folios y lugares donde esa información está.

Ante lo cual él dijo que el día lunes 25 a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión. Ya no estará él, pero estará la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Encinas y él aquí en Palacio. Va a ser el día lunes 25 a las 5 de la tarde.

Ese día dice que va a revisar y que ese día nos dará respuesta a este escrito que nosotros le entregamos. Él insiste que ya no hay información que entregar, él insiste. Y todo el tiempo en la reunión ese fue el tono, él se mantuvo en esta afirmación de que ya no hay información, que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no.