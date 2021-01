La pandemia aumentó la desigualdad social en México: analista económico

Ciudad de México.- Debido al impacto económico por la pandemia de Covid, las mejoras en el ingreso laboral, conseguidas desde 2019, se esfumaron para el 80 por ciento de la población con menores ingresos.

Si bien aún faltan datos para saber cómo impactará esto en la distribución del ingreso, es previsible que aumente la desigualdad social en México, ya que los segmentos de mayores salarios no se han visto tan afectados como aquellos de ingresos laborales menores, explicó Luis Monroy-Gómez Franco, analista económico y estudiante de doctorado en Economía de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.



"El primer año de este Gobierno se veía un aumento en el ingreso laboral de toda la distribución del ingreso, desde los más pobres a los más ricos, pero esa ganancia, que corrió entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, se vino abajo con la pandemia para el caso del 80 por ciento de la población con menos ingresos.



"Es decir, los que estaban hasta arriba no perdieron en términos de su posición al final de 2018, pero lo que se ganó para el resto de la población en el primer año de Gobierno ya se perdió con la pandemia", comentó.

Según el experto, para una medición precisa de la desigualdad falta conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se espera a mediados del año.



"Podría estar ocurriendo que algunos hogares pierdan ingresos laborales, pero que otras transferencias eviten que el ingreso total se desplome. Si sólo se mide el ingreso laboral se concluye que las familias se quedan sin ninguna fuente de ingreso, cuando no es así", explicó.

Se pudo haber evitado

El analista económico agregó que, por ahora, se puede suponer que la caída en ingresos laborales de los hogares más pobres llevará a un aumento de la desigualdad y que una política social más robusta hubiera disminuido este impacto.



"Ya que eso se está desplomando (ingreso laboral) y que no hubo un incremento sustancial en la política social en términos de transferencias o una ampliación de cobertura masiva, va a haber hogares que perdieron el ingreso laboral y no tuvieron un sustituto en la política pública, estaría mostrando lo limitada que fue la respuesta ante la crisis", dijo.



No obstante, no se podrá asegurar en qué magnitud se vea impactada la pobreza, hasta que haya más datos disponibles de parte del Inegi a mediados de este año.



El experto realizó su análisis mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

