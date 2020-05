"La pandemia continúa; no podemos regresar a la normalidad anterior": Gatell

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa diaria de la Secretaría de Salud sobre la pandemia del COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que la pandemia del coronavirus no se acaba hoy con el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Hoy no se acaba la epidemia, no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de covid. Mañana 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente las actividades económicas, sociales y educativas, es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que es mejor que permanezcan en casa si no tienen algo esencial qué hacer fuera de ella”, dijo.

Y es que, si bien es cierto que finaliza de manera oficial la Jornada, todos los estados de la República está en rojo en el semáforo de seguridad de la Ssa, salvo Zacatecas y aun así es probable que el gobierno de este estado decida mantener las medidas restrictivas por unos días más, hasta confirmar que continúa la tendencia de no contagios en la entidad.

“La única diferencia con la conclusión de la Jornada nacional de Sana Distancia, es que a a partir de mañana, las autoridades estatales tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios, con el apoyo y asesoría técnica de la autoridad federal”, señaló.

Especialmente en la CDMX y la zona conurbada es imperativo que no se regrese a las actividades laborales de forma desorganizada. La jefa de Gobierno Sheimbaum y el gobernador Del Mazo están conscientes de esta situación y están promoviendo que la gente continúe en sus casas.

En esta última semana, sólo Querétaro y Oaxaca disminuyeron el número de contagios en comparación con la semana anterior.

“La Sana Distancia seguirá acompañándonos durante varias semanas”, concluyó.