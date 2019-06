'Infórmese' responde furiosa Paola Espinoza a Ernesto D'Alessio

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D’Alessio cuestionó en Twitter a varios clavadistas como Paola Espinoza, por ir a competencias internacionales, dejando fuera a otros atletas según él son más destacados; por lo que los deportistas no tardaron en responderle.

Ayer D’Alessio, cuestionó los criterios de selección de los deportistas mexicanos y fue secundado por Tatiana Clouthier (diputada de Morena), la crítica no sólo se enfocó en Paola, también resultaron implicados Yahel Castillo y Juan Celaya.

Según el presidente de la Comisión del Deporte, no entiende cuales son los criterios de selección que han dejado fuera de las competencias a clavadistas como Rommel Pacheco, pero ha incluido a otros que según él, no han logrado tan buenos resultados.

Con todo respeto @yahel_castillo pero en el proceso clasificatoria que llevó a cabo en León a puerta cerrada, en los tres metros @Rommel_Pacheco quedó en 1er, Juan en 4to y tu en 5to lugar. No se en donde cabe que Rommel no se ganó su lugar a JP. https://t.co/6OBOYcOrcj — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) 25 de junio de 2019

No dudo de tu capacidad hermano, y mi deseo es que triunfes. No voy a debatir contigo porque respondes a los intereses de Claudia y de tu Federación. — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) 25 de junio de 2019

Espinoza respondió en un video señalando “Me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, mujer y mamá en un deporte tan bonito como lo es los clavados en esta polémica que se ha hecho, un deporte que le ha dado muchas medallas a México. Yo me gané mi lugar, nadie me ha regalado nada, con una muy buena puntuación no nada más esta temporada sino la pasada también”.

.@Ernestodalessio @tatclouthier

Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar pero con gusto les digo personalmente quien soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar no restar. pic.twitter.com/drvZ6SIuSp — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) 25 de junio de 2019

Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tu, gana México 🇲🇽 https://t.co/vFnZQDvESe — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) 25 de junio de 2019

Por su parte Castillo incluso invitó al funcionario a una práctica para despejar cualquier duda sobre su nivel atlético.

Rommel Pacheco no entró en la discusión pero agradeció el reconocimiento a su trabajo.