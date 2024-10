Paola Rojas responde tras acusación de apropiación cultural en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó a la periodista Paola Rojas de “apropiación cultural” al presuntamente utilizar el nombre “Mixes” para una marca de mezcal.

Las declaraciones, emitidas el 28 de octubre, han provocado reacciones en redes sociales, donde Jara anunció posibles acciones legales contra Rojas, argumentando un uso indebido del nombre de una comunidad indígena.

En conferencia de prensa, Geovany Vásquez Sagrero, de la Consejería Jurídica de Oaxaca, confirmó la instrucción del gobernador para analizar la situación y apoyar a la comunidad Mixe en sus derechos culturales.

Mañana, 29 de octubre, autoridades Mixe darán a conocer su postura sobre el tema en una conferencia de prensa.

En respuesta, Paola Rojas aclaró mediante un video que no es dueña de la marca “Mixes” ni tiene interés en apropiarse de su identidad.