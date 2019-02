Intentan bullear a Noroña y terminan 'bulleados'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña fue increpado por una pareja "fifí" dentro de un local de City Market en Polanco quienes intentaron hacerle "bullying", sin embargo terminaron huyendo.

De acuerdo a Excélsior, todo ocurrió cuando al legislador izquierdista, la pareja le pidió que se fuera a comprar a la tienda del ISSSTE y no a esa tienda ubicada en una de las zonas más exclusivas de la CDMX.

También te puede interesar: Impiden entrada a Fernández Noroña al Palacio Nacional

Pero Noroña, nada dejado, les exclamaba que porqué tendría que hacer eso.

La pareja "fifí", como ya es llamada en las redes sociales, no aguantó la rudeza del diputado federal y no les quedó de otra más que huir de la cámara de Noroña cuando éste empezó a grabar mientras, en su florido lenguaje, les pedía una explicación del por qué tendría que comprar en otro lado, y no en donde el quisiera, que por eso percibe un sueldo.

Fernández Noroña no los bajaba de "cobardes", pues mientras los perseguía con la cámara de su celular, ellos simplemente huían, hasta que al final el legislador les deseó que pasen "buenas tardes".