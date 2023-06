En el último mes, la aerolínea Volaris ha despedido a aproximadamente 500 trabajadores que participaron en la organización de un paro de labores en protesta por las condiciones laborales desfavorables.

Estos despidos han tenido un impacto significativo en el paro programado para este lunes, el cual ha sido "congelado".

Según informes de los colaboradores afectados, la decisión de despedir a los empleados ha dificultado la realización del paro. Una empleada despedida tras mostrar su inconformidad declaró:

"Ya corrieron alrededor de 500 sobrecargos que son los que estábamos organizando la huelga, eso está haciendo que se dificulte hacer el paro. Es evidente que Volaris no quiso permitir el paro" . Otro colaborador despedido afirmó: "Se corrieron a los trabajadores con la intención de que no exista el paro laboral" .

A pesar de la situación, Volaris ha publicado en su sitio web el estado actual de sus operaciones, asegurando que no se han presentado problemas en sus vuelos, los cuales operan "con normalidad". Sin embargo, la controversia generada por los despidos y la tensión laboral persisten en la aerolínea.

Paro laboral en Volaris ´congelado´ tras despido de 500 trabajadores [Foto: Volaris]

Volaris mantiene silencio

El medio de noticias ‘El Financiero’ preguntó en un par de ocasiones a la aerolínea sobre los despidos y las condiciones de trabajo, así como por la posibilidad del paro.

Hasta el momento la aerolínea no ha respondido y se ha concentrado en remarcar que sus vuelos no han sido afectados por falta de tripulaciones.

Entre los abusos laborales denunciados por los empleados de Volaris están:

- Cambio de roles de trabajo hasta 15 veces por mes que no se adecuan a los requerimientos establecidos en la ley que establece descansos obligatorios.

- No respetan el número de horas límite en vuelo efectivo, una medida establecida para no afectar la salud de los sobrecargos y pilotos.

- Jornadas de trabajo que exceden 13 horas.

- Presión para vender productos incluso cuando hay turbulencias durante los vuelos.

- Regalar obsequios a tripulantes en un mes (vasos de café, chocolates y golosinas) que los trabajadores deben acompañar de notas y pagar con sus recursos.

Con información de El Financiero.