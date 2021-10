Patricia Armendáriz desata polémica tras "exigir" pruebas del desabasto de medicamentos

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz desató controversia por un tuit que publicó, en donde pide a papás, mamás y enfermeros que le mandaran evidencia sobre desabasto de medicamentos -principalmente niños- y "no recibió nada".

Luego de publicar el mensaje se causó una avalancha de respuestas contra la también empresaria y ex integrante de "Shark Tank México", a quien acusaron de insensible y cruel.

Cientos de usuarios se unieron a la "lluvia" de comentarios que recibió la legisladora, luego de hacer su publicación en redes sociales.

Pues pedí a papás, mamás, [email protected] que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia.