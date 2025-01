Pega violencia a Nuevo Laredo; Consulado de EU emite alerta

La violencia volvió a sacudir las calles de Nuevo Laredo la noche del sábado y la madrugada de este domingo, dejando un saldo oficial de tres personas heridas tras enfrentamientos y persecuciones entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y grupos armados.

Los hechos se registraron en diversos puntos de la ciudad, incluyendo la colonia Riveras del Bravo, según informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

En medio de la situación de riesgo, el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta de seguridad, instruyendo a su personal a refugiarse en la sede consular.

Tras horas de tensión, el Consulado de EU informó que el refugio para su personal había sido levantado, pero aseguró que continuará monitoreando la situación en la ciudad.

Este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de eventos similares que han marcado la región, incrementando la preocupación entre los habitantes y autoridades locales. La Alcaldesa reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse en resguardo mientras se restablece la seguridad.

U.S. government employees have been instructed that shelter in place has been lifted. The Consulate continues to closely monitor the security situation in the city of Nuevo Laredo.