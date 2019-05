Estas son las madres de los 'narcos' más peligrosos del mundo

Agencia

Ciudad de México.- Las madres son reconocidas como figuras de autoridad y de disciplina, además, enseñan a los hijos conductas nobles que llevarán cargando para toda la vida, informó Vanguardia.

Aunque no se sabe el origen del culto a la madre y los principios que lo transgreden, algunos mencionan que es una tradición exportada por las mafias italianas en Estados Unidos, sin embargo, la figura de la madre en Latinoamérica tiene una fortaleza y origen muy diferente.

Antes de responder ante la justicia por sus hechos criminales, estos hombres tuvieron que obedecer a esa mujer a la que llamaban madre.

Estas son las mamás de los personajes de la delincuencia en México, madres de los narcotraficantes que han defendido a sus hijos, también han sido involucradas en hechos criminales.

María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”

La madre del Chapo Guzmán se llama María Consuelo Loera Pérez, tuvo a su hijo en 1957, quien años después se convertiría en el narcotraficante más famoso del mundo.

Actualmente tiene 88 años, vive en Badiraguato, Sinaloa y es considerada como una mujer hospitalaria y religiosa, quien ha declarado que a Dios no quiere que su hijo esté preso “Mi Dios no quiere que esté preso; por eso él pone los medios para que él salga y el gobierno no entiende eso”.

En junio de 2016 un comando de 15 hombres atacó su mansión, en el atentado, que se adjudica al Cártel de los Beltrán Leyva, murieron tres hombres.

Aurora Fuentes López, madre de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos

Doña Aurora, como era conocida entre sus familiares, vivía en la localidad de El Guamuchilito, Navolato. Se casó con Vicente Carrillo Vega y con quien procreó a Florentina, Amado, Vicente, Alberto, Rodolfo y José Cruz Carrillo Fuentes.en una propiedad donde actualmente están enterrados los restos de su hijo Amado Carrillo, que falleció a a causa de una cirugía plástica en 1997.

La señora Aurora Fuentes, es madre de los jefes del cártel de Juárez Luce fuerte, pero dice que se la están acabando lentamente, una enfermedad del corazón y la tristeza por la muerte de su hijo menor, José Cruz Carrillo Fuentes.

“Desde que supe a qué se dedicaban mis hijos vivo angustiada Estoy cansada de llorar y aún no termino Cada día he rogado a Dios por ellos, primero vivos después muertos”, confiesa, y su voz se entrecorta y apaga por los sollozos.

Amado, El Señor de los Cielos, fue el primero que se volvió poderoso Era el capo que tenía más aeronaves para transportar a Estados Unidos cocaína procedente de Colombia Murió en 1997 Lo siguieron Vicente, El Viceroy, quien hasta ahora mantiene el liderazgo del cártel, y Rodolfo, El Niño de Oro, identificado como el “negociador” de la organización, por su habilidad de pactar con los rivales sin necesidad de disparos Éste fue ejecutado en 2004 junto con su esposa, Giovanna, en Culiacán. José Cruz En 2008, el menor de los Carrillo Fuentes fue 'levantado'. El cuerpo fue hallado calcinado en Culiacán; las autoridades lo llevaron al Servicio Médico Forense para realizar las pruebas de identificación y la autopsia, pero dos días después el cadáver fue robado.

En diciembre de 2008, doña Aurora acusó públicamente al Ejército de la desaparición de su hijo mejor, José Cruz, quien según la PGR, fue asesinado y calcinado en Culiacán; el cuerpo fue robado del Semefo.

La mamá de los Carrillo Fuentes murió el 17 de marzo de 2014, víctima de un infarto al miocardio.

Aurora Fuentes sufría de graves problemas renales y se encontraba internada, además presentaba complicaciones en su salud por diabetes.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria de Culiacán y luego a su residencia en El Guamuchilito, Navolato, poco antes de las 15:00 horas, reportó el periódico sinaloense.

Aurora murió sin saber a ciencia cierta dónde quedó su otro hijo, José Cruz Fuentes Carrillo, aunque la PGR declaró que había sido asesinado y calcinado en Culiacán, y el cuerpo posteriormente hurtado del Semefo en 2008.

Alicia Félix Zazueta, madre de los Arellano Félix

La familia Arellano Félix fue origen de Doña Alicia Félix Zazueta, junto con Benjamín Arellano Sánchez procreo 11 hijos: cuatro mujeres y siete hombres.

Alicia, prima de otro de los grandes capos de México, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue madre de 10 hijos. Fichas confidenciales de la Fiscalía Federal en México, citadas por la revista Proceso en 2001, señalaban que en la familia siempre predominó su matriarcado.

"Es quien toma las decisiones más importantes… la voz de doña Alicia es una orden determinante: sus sugerencias deben ser obedecidas sin objeción alguna tanto por sus 10 hijos como por el personal más cercano al cártel de Tijuana. Es la persona más importante de la organización Arellano Félix y quien influye enormemente en las decisiones de sus hijos", señala la publicación.

A pesar de que la organización de sus hijos está extinta, volvió a ser noticia en 2014, cuando le ganó una sonada demanda al Estado mexicano, gracias a la cual recuperó una mansión en Tlajomulco, Jalisco, que había sido asegurada en 1993. La propiedad fue vendida en 12 millones de pesos (USD 923.000). Desde entonces, no se sabe nada de ella.

María Teresa Martínez Castañeda, madre de Servando Gómez Martínez “La Tuta”

María Teresa Martínez Castañeda es el nombre de madre de Servando Gómez Martínez “La Tuta”, ex líder de grupo delictivo La Familia Michoacana, quien después creó a Los Caballeros Templarios.

A la madre de Servando y Flavio, casada con Luis Felipe Gómez Aburto, la detuvo la Procuraduría General de la República (PGR) en agosto de 2009, en compañía de otro de sus hijos, Luis Felipe, “El Guicho”, por el secuestro y asesinato de 12 elementos de la Policía Federal, en julio de hace 6 años en Michoacán.

En aquél entonces, funcionarios de la PGR revelaron que la señora Martínez Castañeda, entonces de 65 años, rindió su declaración en calidad de presentada, tras ser detenida por policías federales durante una operación en el municipio de Arteaga.

Sin embargo, horas después la madre del capo michoacano fue liberada, tras permanecer retenida por casi 48 horas en las instalaciones de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la metrópoli.

Rubido García apuntó durante la entrevista radiofónica que la madre y el hermano, Flavio, de “La Tuta” fueron trasladados a la urbe meridana “porque Yucatán probablemente es la entidad con mayor seguridad en el país”.

María Félix de Almonte, madre de Raybel Jacobo “El Tequilero”

La mamá de Raybel Jacobo Almonte, líder del grupo criminal Los Tequileros, se llama María Félix de Almonte. Es conocida porque fue secuestrada por las autodefensas de Totolapan, Guerrero, pedían que su hijo “El Tequilero” dejara en libertad a el ingeniero Isauro de la Paz Duque.

"Mira... hijo, si tienes al ingeniero entrégalo por favor... si tú lo tienes, yo confío en que lo vas a entregar... hazlo por favor", dice María Félix a su hijo en un video con duración de 18 segundos.

El ingeniero fue liberado y los pobladores de Totolapan dejaron en libertad a la madre de “El Tequilero”, a quien se le atribuyen más de 50 secuestros y el homicidio de ediles y líderes partidistas.