Periodista de EU afirma que Peña recibió soborno de Rey Zambada

ESTADOS UNIDOS.- El periodista del New York Times, Alan Feuer, quien está cubriendo el juicio del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán en Estados Unidos, aseguró que la próxima semana se dará información importante sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Feuer, Jesús el Rey Zambada, exmiembro del Cártel de Sinaloa y testigo de la Fiscalía en contra de Guzmán Loera, testificará que pagó 6 millones en sobornos al presidente mexicano en un restaurante.

"La semana que viene, se espera que Jesús Zambada testifique que pagó 6 millones en sobornos al 'actual presidente de México' en un restaurante. La revelación fue hecha en una audiencia (a puerta cerrada) el miércoles. Está saliendo ahora en la transcripción de la corte", escribió en Twitter el periodista.

