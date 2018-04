AMLO promete terminar con las pensiones de ex presidentes

Agencia

MÉXICO.- El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, prometió terminar con las pensiones que reciben los ex presidentes y sus familiares en un nuevo spot pautado por el INE.

"Los ex presidentes de México reciben en total una pensión de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que el Presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser Presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo", dijo el tres veces aspirante presidencial en el promocional de 30 segundos.

Pensión de ex presidentes

La pensión que reciben los ex presidentes y sus cónyuges e hijos en caso de fallecimiento es resultado del Acuerdo Presidencial 2763-Bis autorizado por el ex presidente Miguel de la Madrid, y es equivalente al salario total que percibieron durante su administración.

También gozan de prestaciones y prerrogativas en seguridad social, entre ellas seguro de vida y de gastos médicos mayores, además de un equipo de seguridad y empleados administrativos.

No es venganza, es justicia y austeridad republicana. pic.twitter.com/clAQXqybuM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de abril de 2018

Con información del portal de noticias Milenio.