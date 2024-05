“Perdono a los que me han hecho daño”, Obispo Salvador Rangel no denunciará

El Obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, informó que no acudirá a la Fiscalía General de Morelos a presentar una denuncia por la violencia que sufrió hace casi dos semanas al ser presuntamente secuestrado, golpeado y drogado en esa entidad.

"Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación" , dice este miércoles el prelado a través de un comunicado.