México ha fallado en protección a personas con discapacidad: Human Rights Watch

Ciudad de México.-El Gobierno mexicano ha fallado en proteger y atender a personas con discapacidad que viven abuso y abandono por parte de sus familias, alertó Human Rights Watch en un informe presentado hoy.

El documento "'Es mejor hacerte invisible': Violencia familiar contra personas con discapacidad en México" detalla la falta de apoyo de autoridades para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente."

Las personas con discapacidad en México se ven obligadas a soportar situaciones de violencia familiar por falta de opciones para poder vivir de manera independiente y ser incluidas en la comunidad. Nuevo informe de @hrw_espanol. El @GobiernoMX debe actuar. pic.twitter.com/ESgiiUIgF1 — Carlos Ríos Espinosa (@espinosa_rios) June 4, 2020

Muchas personas con discapacidad en México están atrapadas en situaciones de violencia familiar, con pocas posibilidades de escapar u obtener justicia", indicó Carlos Ríos-Espinosa, investigador de Human Rights Watch y autor del informe.

"El gobierno no solo no las ha protegido sino que, en muchos casos, ha exacerbado la dependencia de estas personas de sus familias, al no darles apoyo para que ejerzan su derecho a vivir de manera independiente"

La falta de políticas gubernamentales implica que no tienen muchas opciones más que permanecer con sus agresores, a veces de por vida, asegura la organización en un comunicado.

El informe incluye entrevistas a 140 personas, 38 de ellos adultos con discapacidad física y de desarrollo.

Los entrevistados aseguraron que han sufrido abusos físicos, sexuales y emocionales por parte de sus familias. Así como desatención y confinamiento en cuartos o camas.

"Mis padres me insultan y me regañan. Mi padre me golpea, me arroja a un lado de mi silla de ruedas. Eso me entristece y me hace llorar", aseguró Olga, mujer de 45 años con parálisis cerebral que vive con sus padres y dos hermanos en la Ciudad de México.

Human Rights Watch alertó que la epidemia de Covid-19 podría agudizar la violencia familiar, puesto que las familias están confinadas en sus casas y muchas atraviesan dificultades económicas por la pérdida de puestos de trabajo.

Las leyes de los estados y las prácticas gubernamentales también exacerban la dependencia de las personas con discapacidad respecto de sus familias, aseguraron.

"En Oaxaca y Ciudad de México, la legislación exige a las familias mantener a familiares adultos con discapacidad, y las autoridades suelen otorgar la pensión a los familiares para que la administren", revela documento.