Pide AMLO a empresas frenar bots por ética

Agencia Reforma/ Claudia Guerrero

El Presidente López Obrador llamó a que las empresas frenen la comercialización de bots en redes sociales.



No obstante, aclaró que no se trata de una censura, sino de ética.



“Nosotros no vamos a censurar en redes, pero si hacemos un llamado respetuoso a las empresas que comercializan en las redes para ver si puede haber un mecanismo que impida, sin censura, la contratación de robots, de los llamados bots, porque se hacen contratos. Si el mercantilismo, pero con ética; si la libertad, no a la censura, sí a la ética", urgió.

También te puede interesar: Nosotros no tenemos bots, asegura López Obrador

“Se contratan bots o robots para redes y demás, entonces eso debe evitarse y lo tiene que cuidar Face, Twitter, porque a veces es muy evidente en algunos casos. No es censura, es que las empresas tienen que tener una dimensión ética, eso es lo que yo propongo para eso. Que no se vaya a malinterpretar, que no sean campañas y mucho menos pagadas con presupuesto público”.



En días pasados, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller se quejó públicamente sobre el tema a través de su cuenta de Twitter.



"Es verdad, es impresionante. Y un negocio redondo para @TwitterLatAm @TwitterSeguro porque, además, crece el nivel de violencia verbal sin que los responsables de dicha empresa se inmuten", escribió Gutiérrez en respuesta a un tuit de la diputada Tatiana Clouthier que criticaba el incremento de cuentas falsas o bots.



El Mandatario dijo que hay denuncias que se han presentado, pero será la Fiscalía General la que informe la respecto.



“Están en curso denuncias que se presentaron, pero es la Fiscalía General de la República la que puede informar sobre las denuncias que se han presentado sobre el manejo de fondos para la guerra sucia", apuntó.