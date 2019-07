Piden dar atención médica a migrantes

ciuDulce Anahí Soto Luévano

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Los migrantes son una población vulnerable, por lo que se les debe brindar servicios de salud en su paso por el País, señalaron especialistas en salud.



"Hacer distinciones en salud por migración no tiene ningún sentido, deberíamos estar ofreciéndoles las mejores condiciones posibles", aseguró Carlos Magis, ex director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (Censida).



Esto es importante porque las poblaciones más vulnerables o marginadas tienen mayor riesgo de padecer epidemias, señaló Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped de Argentina.



"Es un círculo vicioso", sostuvo, "las epidemias afectan más a los pobres y los pobres se vuelven más pobres por las epidemias. Esto es aplicable al VIH, a la tuberculosis, a la malaria".

"Debemos poner atención a que migrantes deberían tener derecho a la salud en igualdad de condiciones que los mexicanos", señalaron.

Explicó que vivir en hacinamiento, en condiciones marginadas, y la pobreza en general, son factores que aumentan el riesgo de contagios de enfermedades transmisibles.



Ven reto en acabar con VIH en embarazo



De los 2 millones 300 mil partos que se atendieron en 2018 en el País, en 70 casos hubo transmisión de VIH de la madre al hijo durante el embarazo, sostuvo Magis.



Aunque son pocos casos, afirmó, la transmisión vertical de este virus sigue siendo un reto en México.



"Son pocos casos, pero cada caso es una falla del sistema, de una mujer que no se hizo la prueba a tiempo, no se la ofrecieron a tiempo, y si le hicieron la prueba, no intervinieron a tiempo.



"Porque tenemos los medicamentos para intervenir, disminuir e interrumpir completamente la transmisión vertical del VIH, que siempre va a ser un problema de la calidad del servicio del sistema y eso es un reto", sostuvo en conferencia.



Agregó que en los estados más pobres del País hay más casos de transmisión vertical.



"Esto también habla de esta fragmentación de los servicios, pero también de la fragmentación de los determinantes sociales".