Piden renuncia de Layda Sansores durante marcha en Campeche

La noche del miércoles en la capital de Campeche, policías estatales se unieron a una marcha junto con ciudadanos para exigir un cambio en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, encabezada por Marcela Muñoz y bajo la supervisión de la Gobernadora Layda Sansores.

Los manifestantes, que han estado en paro desde la semana pasada, argumentan que la falta de respaldo adecuado por parte de Muñoz ha llevado a situaciones peligrosas, como el reciente ataque sufrido durante un traslado de presos el 15 de marzo. Alegan que la falta de uniformes adecuados y protección adecuada los dejó vulnerables ante la violencia.

La protesta inició desde el Asta Bandera, en el Malecón, y culminó con gritos frente a las oficinas de Palacio de Gobierno, donde también hubo pronunciamientos.

"Fuera Marcela, fuera Marcela, fuera Marcela", "El pueblo pone, el pueblo quita" y "24 horas Marcela para que te largues", fueron algunos de los gritos durante la marcha.

Una mujer policía, de entre quienes también fueron violentadas sexualmente en el operativo, dijo que la Mandataria sólo los ha amenazado en lugar de darles respuestas.

"No solo me sentí violentada en ese operativo fallido, que así fue, es la realidad, sino que ayer con la Gobernadora dijo en su programa del Jaguar fueron amenazas y se metió con lo más importante, no se dio que al amenazarnos con tres faltas nos dará de baja, somos policías, madres de familia, tenemos atrás de nosotros quién dependa, nuestros hijos, nos vulneró demasiado, y no pedimos nada más que lo justo, es muy importante y le agradecemos infinitamente", expresó.