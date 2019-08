Pintas en el Ángel son una agresión a todos: Beatriz Gutiérrez

Ricardo Israel Sánchez Becerra

Ciudad de México.-La historiadora y presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, rechazó la validez de pintar el patrimonio a modo de protesta.



"Yo no pienso que haya derecho de una protesta a dañar un inmueble histórico, por más razón que tenga quien proteste", señaló este lunes a medios la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador al término de la inauguración de la muestra Memoria de milagros.



"Puede ser el caso de más injusticia en la historia del mundo, pero ese edificio o esa puerta es patrimonio de todos, entonces es una agresión a todos, independientemente de la justicia o validez que tenga la protesta, que sea en el momento que sea, en el siglo que sea".



El pasado 16 de agosto, grupos de feministas que habían marchado y se habían manifestado frente a la Procuraduría General de Justicia concluyeron su reclamo con pintas en la columna del Ángel de la Independencia, mismas que varias especialistas en conservación y restauración del patrimonio cultural han pedido no remover hasta que se garantice la seguridad de las mujeres.



"Los propios mexicanos no tienen conciencia, en muchos casos, del valor de lo que están rayando", continuó Gutiérrez Müller.

"O sea, tu puedes protestar por lo que tu quieras, pero no rayes el patrimonio, porque esa puerta, ese edificio, esa columna, esa ventana es de todos. Es patrimonio nacional", dijo la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller.

La historiadora, quien se refirió a México como "el país de las pintas", enfatizó que justamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) existe para bienes inmuebles que todos los mexicanos, no sólo el Gobierno, deben cuidar.

¿Repatriará Penacho de Moctezuma?

A propósito de la inauguración de la muestra compuesta por exvotos repatriados desde Italia, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller fue cuestionada sobre la posibilidad de que el Penacho de Moctezuma sea devuelto o por lo menos prestado para una exposición en el País.



"Ojalá lo pueda gestionar el Presidente (López Obrador) y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sería magnífico", dijo a medios la esposa del titular del Ejecutivo federal.



Sin embargo, aseguró que éste tan sólo es la más simbólica de las piezas patrimoniales expoliadas a lo largo de los siglos, y que hay muchas más por recuperar.



"Yo creo que es un símbolo muy grande para los mexicanos el Penacho de Moctezuma y muchos otros; quizás ese es el que más renombre tiene por la representación del primero de los últimos tres reyes aztecas, pero yo creo que hay muchos otros símbolos: hay códices, hay obras pictóricas, muchísimas cosas que podrían regresar a México.



"Hay mucho más. Han robado mucho aquí en México durante siglos, y vas a Londres y lo admiras, pero debería haber sido repatriado en su momento, como en esta disposición (la muestra inaugurada) se ha demostrado que existe la voluntad del Gobierno que encuentre el delito de devolver lo robado al país que pertenece", destacó.