Pío López Obrador pide que AMLO declare ante Fiscalía.

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a su abogado que solicite a las autoridades llamar a declarar al mandatario, pues asegura que este siempre tuvo conocimiento de los hechos.

"Sólo hay una persona que sabe toda la verdad y es mi hermano",

le dijo Pío a Pablo Hernández Romo, abogado que así lo contó en entrevista para Radio Fórmula.

Pío fue grabado recibiendo dinero, y tras difundirse los videos en agosto de 2020, explicó que eran aportaciones para el movimiento del entonces candidato presidencial, su hermano Andrés Manuel.

Este caso aún no ha logrado esclarecerse, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación en su contra por presuntos delitos electorales.

Sobre el avance de las pesquisas, el abogado Romo Valencia aseguró que no se ha conseguido ningún progreso.