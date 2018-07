Anuncian posible unidad de inteligencia para protección de AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Si Andrés Manuel López Obrador, podía rechazar la protección federal como candidato, como Presidente deberá tener un sistema de seguridad que lo cuide, porque "lo que está en juego no solo es su bienestar, sino la estabilidad del Estado”, aseguró la ex ministra Olga Sánchez Cordero.

En entrevista con Carlos Marín, para El asalto a la razón, la próxima secretaria de Gobernación admitió que López Obrador “ya está pensando” en el tema, luego de que el propio presidente Enrique Peña Nieto le hablara sobre su seguridad durante el encuentro del martes pasado en Palacio Nacional.



“Creo que sí hay que tener una consideración muy especial. Como candidato él decía: la gente me cuida... pero como Presidente, el estatus jurídico, político y de gobierno debe tener obviamente un sistema de seguridad que lo proteja, porque estamos hablando de que en un momento determinado lo que está en juego es la gobernabilidad, la estabilidad del Estado mexicano”, reiteró.

Sánchez Cordero insistió en que el tabasqueño “ya lo está pensando, porque saliendo de la reunión que sostuvo con Peña Nieto, dijo que iba a reflexionar sobre lo que le habían dicho el Presidente sobre su seguridad personal y de la gente que tendría a su cargo. Él se lo habría comentado seguramente al presidente Peña Nieto en el sentido de que lo cuida la gente, porque ésa es su frase”.



La ex ministra, quien también forma parte de las listas de candidatos plurinominales para el Senado —que asumirá su escaño el próximo 1 de septiembre, pero que solicitará licencia para encabezar la Secretaría de Gobernación—, también se pronunció a favor de mantener una pequeña unidad de inteligencia al mando de Bucareli para cuidar la gobernabilidad del país, y aclaró que será distinta de las actividades de inteligencia con fines de seguridad y seguimiento criminal, la cual se trasladará a una nueva Secretaría de Seguridad Pública.

“Se debe tener aunque sea una unidad no tan grande en Gobernación. Esto se lo voy a platicar y se lo voy a proponer, porque ahorita tenemos un tema de seguridad muy importante, y esto tiene que ser atendido por la instancia de seguridad pública porque, como tú sabes, se va a crear la secretaría, no va a estar ya en Gobernación, pero creo que para la gobernabilidad del país sí se requiere una instancia de inteligencia”, consideró.



Sánchez Cordero, quien se convertirá en la primera secretaria de Gobernación, coincidió totalmente con el actual responsable del tema, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de que la dependencia responsable de la política interior debe contar con un centro de inteligencia que le proporcione la información necesaria al secretario para la gobernabilidad, no para fines de seguridad pública “ni tampoco para hacer un espionaje a los adversarios políticos.

“Es simplemente para la gobernabilidad del país, eso es importante. Lo voy a platicar con Andrés Manuel en una etapa posterior, porque ahorita con tantas felicitaciones que ha recibido, el tsunami de la democracia de verdad fue impresionante”, expresó.



También habló sobre la seguridad que el Estado ofrece a los ex presidentes y dijo que “deben tener protección”, un tema que tratará con el tabasqueño próximamente.





La ex ministra adelantó que el cambio en Gobernación será a través de una relación directa con los poderes judiciales y los congresos estatales, porque normalmente esa interlocución se daba entre los gobernadores.



Además dijo que las importantes mayorías alcanzadas por Morena y sus aliados en el Congreso no necesariamente implicarán un regreso al régimen de partido único, porque Acción Nacional tendrá un número considerable de legisladores, y aunque habrá menos priistas y de los partidos de reciente creación, la intención es construir acuerdos. “No queremos más mayoriteo”.