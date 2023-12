Juez ordena suspender licencia a Samuel García hasta que asuma Interino

El Poder Judicial del Estado otorgó una suspensión que deja sin efectos la licencia aprobada al Gobernador Samuel García a partir de mañana, 2 de diciembre, hasta en tanto asuma el Gobernador Interino designado por el Congreso.

Esta suspensión deriva de una controversia de inconstitucionalidad presentada por el Congreso, en la disputa que mantiene con el Ejecutivo por la decisión de cubrir la ausencia del Mandatario mientras va a su campaña presidencial.

#AHORA Juez determina que Samuel García no se puede ir, no puede consumar la licencia que se le otorgó, hasta que no se resuelva el asunto de quién será el gobernador interino de Nuevo León