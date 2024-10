Polémica en Congreso: CDMX limita rentar tu propiedad en Airbnb

La reforma para regular el servicio de estancia turística a través de plataformas como Airbnb, revivió ayer en el Congreso local la polémica en torno a la modificación promovida por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, sobre la propiedad privada.

Esta iniciativa fue una de las últimas en abordarse durante la sesión de más de 7 horas en Donceles.

Se trata de una corrección que Batres realizó al dictamen de Frida Guillén durante la Segunda Legislatura. La legisladora planteó retirar medidas que limitaban el hospedaje por plataforma a máximo el 70 por ciento de las noches del año. El Mandatario endureció la medida y lo limitó a sólo la mitad.

Esto fue criticado por el diputado de Acción Nacional, Diego Garrido, quien se pronunció en contra.

Añadió que con esto, sólo se provocará que haya contratos de manera informal.

El debate se discutió en diversas trincheras, cruzando señalamientos de atentar contra la propiedad privada y contra los efectos de la gentrificación.

"Es nuestra facultad regularlos, porque, si no, sí va a pasar lo que ha pasado en otros países, va a llegar un punto en el que van a desplazar más a los habitantes" , dijo la diputada morenista Xóchitl Bravo.

Pese a lo incendiario que fue el debate, este concluyó con una votación a favor por parte de la aplanadora oficialista. Horas antes, había sido aprobada la eliminación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dependencia que será adscrita a la nueva Secretaría en esta materia.