Polémica por transmisión de ‘La Hora Nacional’; CIRT pide al INE aclarar situación

Partidos, Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) ponen a los concesionarios de radio y televisión entre la espada y la pared con sus acciones, en medio de la contienda electoral 2024, consideró José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

A propósito de la polémica por la trasmisión de "La Hora Nacional", que el PAN acusó que tiene contenidos proselitistas en favor de Morena, el presidente de la CIRT demandó al INE claridad sobre el papel de los medios electrónicos que difunden este programa, así como responsabilidad a la Secretaría de Gobernación (Segob), que lo produce, para no tocar asuntos electorales en dicho programa.

García informó que los focos rojos se encendieron en la Cámara el sábado pasado cuando el PAN interpuso una queja ante el INE responsabilizando directamente a los concesionarios y afiliados de violación a la ley por abordar en "La Hora Nacional" asuntos electorales o referirse a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum.

Por ello, argumentó, decidieron emitir un comunicado a sus afiliados solicitando no trasmitir dicho programa.

"Nos tienen entre la espada y la pared a los concesionarios de radio y televisión, por un lado buscamos que no nos sancionaran (en el INE) ni que tampoco la Secretaría de Gobernación nos pidiera cuentas si decidíamos el día de ayer no transmitirlo" , explicó.

El presidente de la CIRT aseguró que la Secretaría de Gobernación se comprometió a cuidar lo que se publica en el programa, e incluso el domingo les pasaron con anticipación la edición de ayer de "La Hora Nacional" para su revisión, por lo que al supervisar que no tocara asuntos electorales, los afiliados de la Cámara decidieron transmitirlo.

Aseguró que los consejeros del INE están claros en que los concesionarios sólo transmiten, no son responsables del contenido de "La Hora Nacional", y prometieron que en las próximas horas atenderán la queja del PAN y aclararán las responsabilidades de la Cámara.

"Es algo inédito la censura a la Hora Nacional": AMLO Aunque el presidente @lopezobrador_ dijo que pensaba que ya no existía la Hora Nacional, reprochó la postura del CIRT de no difundirla durante el periodo electoral porque legisladores del PAN presentaron una denuncia

El 28 de febrero, al resolver una queja de los partidos de Oposición porque en tres programas hablaron de Sheinbaum, la Comisión de Quejas ordenó a Gobernación y al IPN, institución que produce el programa, no volver a hablar de asuntos electorales ni de los candidatos.

También demandaron al Gobierno no usar infraestructura gubernamental para favorecer a un abanderado o desacreditar a otro.

García insistió que no hay una obligación para trasmitir dicho programa, y lo han hecho como una tradición en más de 80 años.