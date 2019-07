Acuerdo entre policías y gobierno sigue 'trabado'

Rolando Herrera

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El otorgamiento de una indemnización y no un finiquito para aquellos agentes que decidan salir de la Policía Federal entrampó ayer las negociaciones entre los agentes inconformes y las autoridades.

Los policías exigieron que los mandos les presenten un tabulador con los montos que obtendrían al momento de salir de la corporación, sin embargo, no hubo una respuesta concreta a esta demanda.

El abogado Enrique Carpizo recordó que ésta fue una de las exigencias que las autoridades se comprometieron a satisfacer.

"Se comprometieron a entregar el día sábado a las cinco de la tarde el tabulador que proponen para efecto de entregar un haber a los policías que ya no deseen pasarse a la Guardia Nacional.

"Ese compromiso también se violentó porque hasta el día de hoy no se ha notificado absolutamente nada al respecto", señaló.

Carpizo explicó que muchos agentes ya no quieren permanecer en la Policía Federal ni en ninguna otra corporación, por lo que reclaman una compensación justa por los años trabajados.

"Quiero informar que varios compañeros, en el caso mío más de 500 que tengo por escrito con firma, nombre y apellido, a los que yo represento, me han dicho que muchos, casi más de la mitad, ya no tienen confianza después del desgaste que han vivido y después de los tratos y humillaciones de que han sido objeto de seguir siendo parte de la institución que se avecina", expuso.

El abogado resaltó que recibió información de agentes que decidieron recibir su finiquito y lo recibido fue de 3 mil 160 pesos más 60 días de servicio médico en el ISSSTE.

Luis Ojeda, un agente que no pertenece al grupo de uniformados que representa Carpizo y quien ayer participó en las mesas de diálogo con el Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que sobre la indemnización no existe una respuesta concreta.

"Sobre ese tema lo que ellos dicen es que no quieren que ningún agente pierda su empleo y que por eso están abiertas las alternativas", refirió.

El abogado Iván Chávez, quien ha presentado dos demandas de amparos colectivo en representación de tres mil policías, consideró que difícilmente las autoridades van a aceptar indemnizar a los policías que decidan abandonar la corporación por el monto importante de recursos que esto representa.

"Solo los van a indemnizar si hay un despido injustificado y ustedes presentan una demanda y ganan. La autoridad se va a basar en lo que dice la ley, no les van a dar más de eso", explicó Chávez a un grupo de agentes.

Otras dos demandas que aún no han sido satisfechas, informó Carpizo, es el cese del hostigamiento laboral y de las amenazas, así como que exista claridad en las condiciones en las que serán contratados quienes decidan irse a la Guardia Nacional u otra corporación.

Adrián López, uno de los dirigentes del grupo que representa Carpizo, informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por amenazas y responsabilizó a los altos mandos de la corporación de lo que pudiera llegar a pasarle a él o a su familia.