Arrestan a 4 policías por desaparición forzada de italianos

Jalisco.- La Fiscalía General de Jalisco confirma infiltración del crimen organizado en la Policía de Tecalitlán, y por el caso de los tres italianos desaparecidos, hay cuatros policías detenidos.

Responderán por el delito de desaparición forzada de personas, que en Jalisco alcanza una pena hasta de 60 años de prisión.“Se entregaron, al parecer a un grupo delictivo, no sabemos a cuál… al parecer los entregaron a los tres”, comentó el fiscal Raúl Sánchez Jiménez, quien confirmó que los cuatro policías municipales de Tecalitlán trabajaron en coordinación con un cártel del crimen organizado activo al sur de la entidad, para entregarles a los italianos Rafaelle y Antonio Russo, y a Vicenzo Cimmino, informa Notimex.

Los uniformados actuaron con alevosía y complicidad, sin dejar huella, agregó el fiscal. Los nombres de los detenidos son Emilio N, Salomón N, Fernando N y Lidia N, quienes hacían labor de patrullaje la noche en que desaparecieron los extranjeros.

"No estuvieron detenidos, no ingresaron a la cárcel municipal. Fue parte de esa operación que hicieron ellos como elementos activos, en coordinación y coludidos con el crimen organizados. No hubo un informe. En Tecalitlán cerca de la gasolinería y los llevan rumbo a la carretera de Jilotlán”, agregó Sánchez Jiménez.

El delito de desaparición forzada de personas, concretado por una autoridad es grave, se castiga con penas hasta de 60 años de prisión.

"Las órdenes de aprehensión cumplimentadas son en contra de Emilio N, Salomón N, Fernando N, Lidia N, todos ellos miembros activos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tecalitlán, Jalisco. Y conforme al artículo 30 de la ley general en materia de desaparición forzada estas personas pueden obtener una pena de 40 a 60 años de prisión. Seguimos con la búsqueda de personas todavía no los hemos localizado, más estas personas confiesan haberlo entregado a otras personas de la delincuencia organizada de Tecalitlán”, indicó el fiscal.

Investigaciones

La carpeta de investigación ahora se amplía, para obtener información sobre los antecedentes policiacos de los elementos, si tenían aprobados exámenes de control y confianza, y si estaban vigentes.

Mientras tanto, en la zona de de Tecalitlán, Zapotlán el Grande, Colima y Michoacán se busca a los italianos, utilizando tecnología de punta y perros entrenados en localización de cuerpos.

Hasta el momento las autoridades jaliscienses no han recibido información oficial de la Policía italiana sobre antecedentes penales en Europa, de los extranjeros desaparecidos en Tecalitlán el pasado 31 de enero.