Por casos de meningitis, buscan 400 pacientes de dos clínicas de Matamoros

Por los casos de meningitis que se han registrado en Matamoros, Tamaulipas, se inició la búsqueda de 400 pacientes que se operaron en dos clínicas estéticas, informó el secretario de Salud de la entidad, Vicente Hernández.

De acuerdo con información, el funcionario detalló que un Comando de Vigilancia Epidemiológica está encargado de realizar la localización de las personas que se atendieron en dichos centros de salud, que ya fueron clausurados.

Por otro lado, declaró que no se han reportado nuevos casos, además de los cinco pacientes de Estados Unidos, de los cuales falleció uno, y tres más en Matamoros.

Sin embargo, tienen un registro de 400 personas que se operaron recientemente en las clínicas River Side Surgical Center y K-3.

"Formamos el Comité Nacional, Estatal y Jurisdiccional, o Comando de Vigilancia Epidemiológica... La idea es hacer labor de búsqueda dirigida de todos los que se operaron; estarles buscando y llamando para que, con una serie de preguntas encaminadas a determinar si tienen dudas o alguna sintomatología, pasen al Hospital General de Matamoros, donde se determinará si se requiere hacer pruebas o ingresarlos", explicó el secretario de Salud.

"Me comuniqué con el Departamento de Salud de Texas. Uno de los médicos me dice que los cuatro están estables, pero aún no se da una información oficial. Y de los de aquí, en Matamoros, dos están en una clínica privada; ayer platicamos con la directora y me dicen que están estables, y el del Seguro Social, que está aislado no está en terapia intensiva, pero lo reportaban delicado".