Por los feminicidios, manifestantes convocan a "Un día sin mujeres"

MÉXICO.- Debido el ambiente violento que se vive actualmente en contra de las mujeres en la República Mexicana, varias activistas comenzaron a viralizar en redes sociales una convocatoria llamada "Un día sin mujeres".

Este movimiento invita a las mujeres a realizar un paro, el cual consiste en no salir a ningún lugar durante todo un día en todo México.

Para lograrlo cientos de mujeres compartieron la iniciativa en sus redes sociales, este movimiento se piensa llevar a acabo el próximo 9 de marzo, un día después de que se conmemore el Día de la Mujer.

#UnDiaSinMujeres dejar de “existir” un día,me parecía que no iba a ayudar no ir a la escuela pero el punto está en unirnos y tratar de por fin que alguien nos escuche y dejen de ignorar todo lo que está pasando no solo en léxico si no en todo el mundo PORFAVOR DEBEMOS UNIRNOS. pic.twitter.com/vA6D1o6Bjr