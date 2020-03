Coronavirus: ¿Por qué México no ha cerrado sus fronteras?

México.- Mientras que países de Latinoamérica como Argentina, Guatemala y el Salvador toman medidas contra el coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, reiteró que no habrá restricción de viajes a México.

Afirmó que tampoco se cerrarán puertos marítimos pues no se ha demostrado que esas medidas ayuden a disminuir el riesgo de transmisión.

"Vamos a escalar como estaba planeado desde el inicio el tamizaje de sanidad en aeropuertos, para la identificación temprana de personas que pudieran tener síntomas a partir de monitoreo de temperatura y síntomas, lo hicimos para vuelos de China, hoy va a ser más notorio por vuelos", indicó en conferencia acompañado del Presidente.

También comentó que no se pretende y mucho menos se piensa realizar restricciones de viajes internaciones hacia México, así como no se cerrarán fronteras ni puertos marítimos ya que no hay pruebas de que estas medidas extremas puedan ayudar a disminuir el riesgo de transmisión ni tampoco ayudan con consecuencias económicas y sociales.

El subsecretario de @SSalud_mx, Hugo López- Gatell, dijo que se escalará tamizaje de sanidad en aeropuertos para identificar a personas que pudieran tener síntomas de coronavirus. pic.twitter.com/wzU0tZT5Sv — REFORMA (@Reforma) March 12, 2020

Estas restricciones son contrarias al reglamento internacional ya que de manera formal se indica que hay que usar medidas apropiadas a la situación sin alterar el comercio internacional y la movilidad.

El subsecretario indicó que ya se integraron equipos de respuesta rápida para detectar oportunamente un brote y determinar si se necesita movilizar a las personas.

"La calificación de pandemia es un llamado a seguir preparándonos, un llamado a los países que, a diferencia de México, no han tomado acciones y tiene que elaborar sus planes", dijo.

Agregó que trabajan en el análisis de los próximos eventos masivos para ver los posibles escenarios de posposición. Indicó que escalarán el tamizaje de sanidad en aeropuertos para identificar a personas que pudieran tener síntomas de coronavirus.