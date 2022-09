Inflación maquillada: preocupa a internautas llegada de la moneda de 20

El próximo cuatro de octubre se prevé que el Banco de México (Banxico) ponga en circulación la nueva moneda de 20 pesos, con esta llegada los internautas no dudaron en externar su preocupación, ya que creen que esta nueva denominación es sinónimo de una inflación maquillada.

A través de redes sociales, varios usuarios expusieron que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador niegue que existe una depreciación en el peso mexicano, la moneda de 20 pesos dicta todo lo contrario, sumándole la tentativa de crear un billete de dos mil pesos.

Cabe mencionar que desde el pasado tres de agosto, Banxico informó que planea retirar el billete de 20 pesos y reemplazarlo por una moneda con la misma denominación, esto ocasionó que los usuarios comenzaran a especular sobre una inflación que no se puede controlar, recordemos que desde la llegada de la pandemia, la tasa de interés subió y ahora con el conflicto armado entre Rusia Y Ucrania, nuestro país está viviendo la crisis más grande de la historia.

Es importante resaltar que desde la llegada de las monedas conmemorativas de 20 pesos, los internautas comenzaron a especular sobre la depreciación del peso y la normalización de la inflación, ya que el mismo Banco de México difundió un comercial que desagradó a muchos.

Pregunta: no se les hace raro que exhiban comerciales en tv nacional apoyando las monedas de 20 pesos??...🧐 — super agente 87 (@DbldLlms) September 29, 2022

¿Comercial de Banxico romantiza la inflación?

Los usuarios señalan que el comercial de Banxico que aplaude el ingreso de la nueva moneda de 20, en el que alude a que ahora todo será más fácil de adquirir con una sola moneda. El spot publicitario pasó en televisión abierta y se encuentra en el canal de YouTube del Banco de México.

“Hace años que no veía tv abierta y me aterró un comercial: el de la moneda de $20 ¿cómo porqué festejan la inflación? No necesitamos un comercial que nos recuerde y romantice que ya todo está carísimo”, opinó un internauta.

hace años que no veía tv abierta y me aterró un comercial: el de la moneda de $20 😱 ¿cómo porqué festejan la inflación????? no necesitamos un comercial que nos recuerde y romantice que ya todo está carisimo — lánguida 🧡🌿 (@pastelito127) August 29, 2022

¿Cómo es la nueva moneda?

La nueva moneda de 20 pesos, es una pieza bimetálica Dodecagonal, es decir con doce ángulos y doce lados, su diseño conmemora el Bicentenario de la Marina-Armada de México.