PRI plantea reelegir a Moreno Cárdenas y sacar a la CTM

Militantes del PRI pondrán a discusión la propuesta para reestructurar el partido, sugiriendo que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) deje de ser uno de sus sectores. En las mesas estatales surgió esta idea tras el acercamiento de líderes sindicales con Morena y su falta de apoyo al tricolor en las elecciones del pasado 2 de junio. Además, se propone la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas y un posible cambio de nombre para el Revolucionario Institucional.

El lunes pasado, Alejandro Moreno recibió las iniciativas estatales y este miércoles comenzaron las mesas de análisis. Dulce María Sauri, ex presidenta del PRI, crítico este proceso por su falta de transparencia, ya que no se ha informado a la militancia sobre las ubicaciones de las mesas de discusión.

El PRI naufragando



Por ello, el Frente Amplio de Renovación Interna está pidiendo la salida de Alejandro Moreno



Buscan posponer la Asamblea Nacional del 7 de julio



Su plan es reestructurar el partido ante los pésimos resultados de Alito al frente#SomosRedd pic.twitter.com/9BGZUTpYZe — Noticias RedMX (@noticiasredmx) July 2, 2024

Se reporta que la CTM no participó en la 24 Asamblea Nacional del PRI, una decisión que, según una fuente del partido, obedece a que el PRI ya no es un partido de masas y no puede mantener el control corporativo como en el pasado. Fundada en 1936 por Vicente Lombardo Toledano, la CTM se incorporó al entonces Partido Nacional Revolucionario como uno de sus sectores.

Actualmente, la CTM reporta 4.5 millones de afiliados y 6,176 sindicatos, los cuales no operaron con el PRI en las elecciones del 2 de junio.

Sin el voto corporativo de la CTM, el dirigente nacional Carlos Aceves del Olmo no logró una posición en el Senado a través de las listas del partido. Desde este miércoles, se llevan a cabo reuniones de mesas temáticas sin información pública sobre las ubicaciones ni el contenido de las propuestas estatales.

Fuentes indican que hay cuatro mesas temáticas que deberán entregar un proyecto de dictamen sobre los nuevos documentos básicos para su aprobación el domingo.

Otras ideas en análisis incluyen la fusión de áreas y organismos para hacer el partido más pequeño y operable, como la posible unión de la Fundación Colosio y el Instituto Reyes Heroles en un solo organismo de estudio y doctrina

(Con información de Reforma)