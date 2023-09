Prima de AMLO desmiente que busque gubernatura de Chiapas… por ahora

Aunque el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destapó como su candidata a la prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuela Obrador Narváez, hace tres semanas en Chiapas, ella aseguró que no se ha subido a la contienda por la gubernatura.

"El maestro Zoé Robledo no está facultado para levantarme la mano, él no tiene la facultad para levantarle la mano a nadie, aquí el único que puede levantarle la mano es el pueblo",

reiteró la diputada federal por Palenque, Chiapas, luego de una reunión en esta ciudad con transportistas de diversas regiones del Estado.

Cinco días después de este destape, la legisladora difundió en un video que "no se bajaba porque nunca se subió", a lo que se le cuestionó si recibió alguna instrucción para grabar ese video.

"No, si algo tengo es que yo no recibo instrucciones de nadie, bueno, hay una sola persona a la que sí le puedo hacer caso, él sí ha dado resultados, pero nadie más".

Agregó que si ella "se llegará a subir", los medios y las personas serán los primeros en saber. Ahora, dijo que está trabajando y, por ahora, irá a donde la inviten.