Profeco evalúa plataformas en línea: checa cuáles reprobaron

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado una evaluación exhaustiva de diversas plataformas de venta en línea, calificándolas en función de la seguridad que ofrecen a los consumidores.

Este análisis se basa en elementos clave como medios de contacto, certificados de seguridad para pagos, precios en moneda nacional, descripciones de productos, y políticas de cancelación, devolución y cambio.

Plataformas reprobadas por Profeco

En el ejercicio comparativo llevado a cabo con información de la Profeco, se destacó que las plataformas Alibaba, Ebay y Aliexpress no cumplen con los requisitos necesarios para garantizar compras seguras.

Alibaba no proporciona un domicilio físico en territorio nacional ni un número telefónico de contacto. Además, no tiene un certificado de seguridad durante el proceso de pago y cobra los productos en dólares, aunque muestra los precios en pesos mexicanos, lo que deja al consumidor sin claridad sobre el costo total. La información legal también está en inglés.

Profeco te dice qué plataformas de venta pasaron la prueba de compra segura



Las plataformas más utilizadas por las empresas para colocar sus productos son: Mercado Libre, Amazon, Aliexpress y Shein Marketplace



Véala en https://t.co/gmtLB7z7g0 pic.twitter.com/nmM1YU6ybt — Adiscusion Digital (@adiscusion) July 22, 2024

Ebay falla en informar al consumidor del monto total a pagar, no ofrece información en español, y no da precios en moneda nacional. Además, no proporciona un domicilio físico ni teléfono en México para reclamaciones o aclaraciones.

Aliexpress carece de información sobre el domicilio físico en territorio nacional y un teléfono de contacto, lo que impide realizar compras seguras según los estándares de Profeco.

Plataformas aprobadas por Profeco

Por otro lado, las plataformas Mercado Libre, Amazon y Shein cumplen con todos los elementos necesarios para considerarse seguras para los consumidores.

Estas páginas ofrecen medios de contacto claros entre el consumidor y la empresa, muestran el monto total a pagar en pesos mexicanos, proporcionan información sobre formas de pago y políticas de cancelación, y cumplen con otras características esenciales para garantizar una compra segura.

Importancia del análisis de Profeco

La Profeco subraya que estos análisis son cruciales para brindar certeza y seguridad a los consumidores antes de realizar una compra en línea. Según la Asociación Latinoamericana de Internet, las plataformas más utilizadas por las pequeñas y medianas empresas para colocar sus productos son Mercado Libre, Amazon, Aliexpress y Shein Marketplace.

Este tipo de evaluaciones ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas y seguras al realizar compras en línea, protegiendo sus intereses y asegurando una experiencia de compra confiable.

(Con información de EL UNIVERSAL)