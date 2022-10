Profeco inicia demanda contra Megacable por mal servicio

Ante el aumento de quejas por constantes fallas en la señal de internet, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento para emprender una demanda de Acción Colectiva contra la empresa de telecomunicaciones Megable.

La Profeco informó que "la demanda obedece a la constante pérdida de señal por períodos prolongados, así como el cobro –indebido– a pesar de la falta de servicio".

Esta situación provocó que en fechas recientes se registró un "incremento notable de denuncias de consumidores", en tal medida que Megacable "es el operador de telecomunicaciones y de televisión restringida que más quejas por cada millón de suscriptores ha recibido en los reportes más recientes", dijo la Procuraduría.

Por la situación anterior, la Profeco inició el procedimiento que llevará a una demanda de Acción Colectiva con la que se pretende beneficiar a más de 4 millones de suscriptores de Megacable que piden se cumpla con el servicio de telecomunicaciones como está obligada la empresa, porque al presentar fallas recurrentes, afecta los derechos fundamentales de sus consumidores consagrados en el Artículo 6 de la Constitución Política".

Profeco encabezó, en diversos momentos, otras acciones colectivas como la que realizó contra Interjet, por las cuales pide a las empresas resarcir el daño a los consumidores.

Desde que contrate @Megacable no más no tengo teléfono ni Internet, me cambiaron el módem y nada desde hace 3 días lo mismo, dicen no puedo cancelar porque el contrato es 6 meses pero no lo firme ayuda @Profeco no tengo servicio, tengo que pagar mejor me quedo @totalplaymx