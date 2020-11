Proliferan los productos 'milagro' contra el Covid-19

Guadalajara.- "Esto me curó", "Me sentía mal y con esto me recuperé", son las frases que escuchará en las farmacias herbolarias del Centro de Guadalajara, que ofertan la panacea contra el coronavirus.

Aunque no se ha desarrollado ni vacuna ni medicamento contra el virus que causa pandemia por Covid-19 en el mundo, a espaldas del Mercado Corona, en calles como Independencia y San Felipe, comercios ofrecen productos -sin aval científico ni de Cofepris- que, dicen los vendedores, podrían curar el coronavirus o cualquier otro padecimiento del sistema respiratorio.



Su único aval es el presunto testimonio de que fueron probadas por familiares... a los que no se les confirmó la enfermedad.



Productos como "Tónico de Vida" o "Pulmón de Calcio" señalan en su etiqueta que son combinaciones de extractos de plantas y algunos químicos; su precio oscila entre los 100 y 200 pesos.

En una tienda naturista, ubicada en San Felipe, las vendedoras aseguran que hay un jarabe que podría levantar de la cama a un enfermo de Covid-19 si lo consume. No existe evidencia científica de ello.



Y aunque la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) no ha alertado sobre los productos herbolarios, expertos ven un riesgo en que la población acuda a ellos en caso de padecer la infección por el virus SARS-CoV-2 u otra enfermedad respiratoria.



Luis Miguel Román Pinto, internista que atiende a pacientes con Covid-19 en el Hospital Civil "Juan I. Menchaca", reiteró que no existe una cura para la infección con SARS-CoV-2 y que los que se ostentan como medicamentos herbolarios no podrían abonarle algún beneficio a quien los consuma.



"Todos están contraindicados porque no sabemos qué contienen, si van a resultar tóxicos y (si) nos sirven para Covid-19. Hasta ahorita no hay un estudio en el mundo que avale el uso de ninguna planta medicinal para Covid-19", acotó.



Destacó que, de consumirlos, las personas podrían correr el riesgo de sufrir intoxicaciones o de generar algún daño en los órganos internos, mismos que podrían manifestarse al largo plazo.



Que las personas acudan a estos productos, dijo, se debe a que ante la infección suelen desesperarse, por lo que recurren a cualquier remedio que prometa curarlos.