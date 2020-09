Juicio a expresidentes: Propone Morena ley de amnistía para ex presidentes de México

Martha Martínez

MÉXICO.- El diputado de Morena Pablo Gómez solicitará que se someta a consulta popular si el Congreso emite o no una Ley de Amnistía para ex presidentes.

El legislador inscribió ayer en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que promueve la emisión de esa ley, donde se plantea este beneficio a favor de quienes fueron titulares del Ejecutivo federal entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018.

En entrevista, el legislador explicó que el objetivo de esta iniciativa es iniciar el proceso legislativo para dar sustento a la solicitud de consulta popular, cuyo trámite será por separado.

"La consulta será si olvidamos o no olvidamos los delitos de los ex presidentes, nosotros iríamos por el no, claro; pero para votar necesitamos que se pueda votar, para que se pueda votar necesitamos convocar a una consulta, para que se convoque a la consulta tiene que tener algo tangible.

Precedente jurídico para justificar la consulta

"Tiene que tener un antecedente jurídico, que es lo que yo estoy presentando, el precedente jurídico necesario que pueda justificar el tema de la consulta y la pregunta", expresó.

Gómez señaló que el rechazo de la ciudadanía a la emisión de una Ley de Amnistía por parte del Congreso, obligaría a éste a desechar su propuesta, y permitirá tener claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido.

"Ir a votar contra esa ley, que es lo que yo propongo, nos permitiría que el pueblo nos dijera que no está de acuerdo con el olvido, porque yo parto de la idea de que el pueblo mexicano, mayoritariamente, no está de acuerdo con el olvido", indicó.