Protestan por asesinato de padre e hijos en Culiacán: Esto pasó

Una gran cantidad de personas salió este jueves a protestar en las calles de Culiacán, Sinaloa, por el asesinato de un hombre y sus hijos Gael y Alexander, quienes apenas eran unos niños.

La tragedia familiar ocurrió apenas el domingo 19 de enero, cuando un padre identificado como Antonio de 40 años y sus dos hijos, Gael (12) y Alexander (9), transitaban en su coche en el Fraccionamiento Los Ángeles.

Fue ahí donde presuntos sujetos armados se acercaron con la intención de llevarse su vehículo. Sin embargo, al ver que su plan iba a concretarse, dispararon en contra de toda la familia.

Tras escucharse las detonaciones, las autoridades fueron alertadas. Lamentablemente, Antonio y su hijo Gael perdieron la vida el mismo día del ataque.

En cuanto a Alexander, su familia tenía la esperanza de que saliera adelante, pero a pesar de la atención médica que recibió en el Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS), falleció el martes 21 de enero.

La lamentable noticia llegó a oídos de Feliciano Castro, secretario general del gobierno sinaloense, quien condenó que la oleada de violencia e inseguridad cobrara la vida de un padre y sus dos hijos.

“Lo reiteramos ahora, se tiene la estrategia, se está combatiendo, se está revisando todos los días. Este es un problema y no es justificación, es abordarlo con objetividad, viene desde lejos, se está combatiendo todos, y particularmente los gobiernos quisiéramos ponerle fecha a la esperanza, sin embargo, esto no es un asunto de ponerle fechas”.

Este jueves, familiares, conocidos, así como maestros y compañeros de los pequeños, se levantaron desde temprano para marchar por justicia, pues hasta el momento no se sabe nada de las personas detrás del ataque.