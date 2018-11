Policías lanzan gas lacrimógeno a manifestantes en Chiapas

Agencia

CHIAPAS.- Policías estatales desalojaron con gases lacrimógenos a trabajadores de salud, desplazados y normalistas que protestaban en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando el gobernador Manuel Velasco Coello rendía en el Congreso local su sexto y último informe de gobierno, con resultado de varias personas golpeadas.

De acuerdo a la Jornada, la secretaria general de la Sección 50 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), María de Jesús Espinoza de los Santos, quien encabezaba a unos 500 empleados que pretendían llegar a la sede de la legislatura, declaró que “A menos de dos metros nos tiraron los petardos y gas pimienta, como si fuéramos criminales”.

“Vinimos a manifestarnos al informe de mentiras de Manuel Velasco Coello cuando se acercó un subsecretario de gobierno para distraernos y detenernos. Me detuvieron con tres compañeros más, pero a mí me liberaron metros más adelante después de que me golpeó la policía”, agregó.

Entre los desalojados están también cerca de 400 desplazados de tres municipios que al medio día habían instalado un campamento en el parque central de la capital para exigir la entrega de alimentos.

“Ibamos a protestar al Congreso del estado y se nos vino encima la policía; nos echaron gases lacrimógenos y hubo una confrontación de cerca de dos horas”, afirmó su asesor, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku'untik.

“Hay tres desplazados descalabrados y niños y mujeres gaseados”, agregó, al tiempo de afirmar que el grupo se dispersó y abandonó sus pertenencias en la plaza central.

Poco antes normalistas prendieron fuego en el parque central a un camión de volteo en el que llevaban palos, piedras y gasolina.

Por separado, el secretario de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco aseguró que los manifestantes “rompieron el cerco logístico y agredieron con cohetones, palos y piedras a elementos de la policía estatal”, que resguardaban la seguridad en el centro de la capital.

En un comunicado sostuvo que los uniformados “implementaron un operativo disuasivo para replegar a los agresores”, al tiempo de asegurar que el gobierno de Chiapas “mantiene abierta la mesa de diálogo” con los normalistas y los desplazados.

“Como lo ha dicho el gobernador Manuel Velasco (quien el 8 de diciembre próximo concluye su mandato) ninguna causa, por legítima que sea, puede ser pretexto para limitar los derechos de los demás, por lo que calificó de inaceptables los hechos violentos donde este grupo vandalizó las instalaciones de palacio de gobierno”, aseveró.