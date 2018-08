Protestan ex empleados de Mexicana en AICM

CIUDAD DE MÉXICO.-A ocho años del cierre de operaciones de Mexicana de Aviación, un grupo de ex empleados de la aerolínea se manifestaron en las instalaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para exigir el pago de pensiones

De acuerdo a La Jornada, hace ocho años miles de trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación recibieron la noticia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de que Mexicana de Aviación y sus filiales concluían sus operaciones.

Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, señaló que a los jubilados seguirán en la lucha y no renunciarán a sus derechos. "Seguiremos adelante hasta el final y de este lugar no nos sacan hasta que nos paguen o si no nos sacarán muertos. Hoy se cumplen ocho años de que le cortaron las alas a Mexicana de Aviación.



"Derivado de las acciones fraudulentas de Gastón Azcárraga y Grupo Posadas, así como funcionarios gubernamentales del sexenio de Calderón omisos en el ejercicio de sus funciones, trajeron como consecuencia el cierre de la empresa aérea más antigua de Latinoamérica y la tercera a nivel mundial, entorpeciendo la conectividad de nuestra nación, miles de usuarios defraudados con sus boletos de avión, pérdidas considerables para el país por deudas impagables por concepto de impuestos y turbosina, así mismo, el despojo de las fuentes de trabajo a más de 8 mil 500 trabajadores y el robo del fondo de pensiones de los sobrecargos jubilados".





Señaló que pese a que el presidente Enrique Peña Nieto mantuvo como promesa de campaña solucionar el tema de Mexicana de Aviación, a escasos cuatro meses de terminar su gestión el futuro de trabajadores y jubilados continua incierto.



"Como consolación el gobierno de Peña Nieto estructura el fideicomiso del MRO, en donde lo que se obtenga por la venta de nueve aviones, 20 motores, algunos bienes inmuebles y los talleres de mantenimiento será repartido entre los trabajadores y jubilados. Esta solución tan solo será una aspirina puesto que diluida en los más de 7 mil trabajadores y alrededor de 750 jubilados representarán cantidades mínimas. Nosotros los sobrecargos jubilados tenemos un laudo ganado, sin embargo, a toda costa el gobierno federal impide su ejecución".



Agregó que la SCT pretende dejarlos "en la calle despojándonos de nuestras rutas y slots" y esperan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "haga justicia" a los trabajadores y jubilados de la extinta aerolínea.