Protestas en la Policía Federal: acusan intereses por corrupción

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que varios de los líderes visibles en las protestas de elementos de la Policías Federal (PF) están ligados a grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la corporación, como en la compra de gasolina no usada.

“No es casual que uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical”, además de la cobertura mediática que se ha dado al tema, expuso el funcionario federal en conferencia de prensa.

También te puede interesar: Hay 'mano negra' en manifestación de la Policía Federal: AMLO

Dijo que las protestas de elementos se entienden como su derecho, pero es un movimiento que no tiene razón de ser, “la molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales y el proceso de implementación de la Guardia Nacional", donde se careció de comunicación interna.

Refrendó “que quede claro no hay ningún despido de los elementos de la Policía Federal, todos los buenos elementos tendrán su oportunidad laboral si es de su interés”.

“Uno de los líderes estuvo preso varios años por secuestro y es ahora uno de los activistas del movimiento”, comentó Durazo.

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que en 18 meses desaparecerá la PF por lo que se está haciendo un reacomodo y algunos elementos están pasando por su voluntad a la Guardia Nacional y otros serán reasignados a nuevas labores.

Anunció que ya se están planeando un sistema para suplir las agencias que dan seguridad privada a las autoridades y quien quiera podrá formar parte de él.

Osorio Chong se deslinda de las protestas de la PF

Al respecto, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que la crisis que enfrenta la Policía Federal fue provocada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y no por sexenios anteriores.

En entrevista con Ciro Gómez Leya, el ahora coordinador del PRI en el Senado dijo:

"No acuso recibo, la crisis no tiene que ver con sexenios anteriores, es la que se ha provocado desde el inicio de este gobierno, no le han informado al presidente que en Bucareli no hay sótanos, siempre dimos la cara".

Chong lamentó lo que ocurre dentro de la Policía Federal y dijo que es increíble que una institución reconocida a nivel internacional, ahora se diga que está llena de vicios, de corrupción, sin mencionar nombres y sólo se generalice.

El legislador confía que pronto se resuelva la crisis en la Policía Federal, pues considera que es "injusto" el trato que están recibiendo en el proceso de su transición a la Guardia Nacional.

(Con información de Notimex y La Silla Rota)