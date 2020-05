Riña en el Penal de Puente Grande deja siete muertos

Jalisco.- La fiscalía de Jalisco informó que este viernes tuvo lugar un enfrentamiento en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, el cual dejó al menos siete muertos, nueve heridos y cinco personas detenidas.

En conferencia de prensa diversas autoridades locales informaron que se reportaron hasta siete disparos con armas de fuego a las 13:00 horas, dentro del penal de sentenciados de Puente Grande.Autoridades de Seguridad de Jalisco habían informado que tras un juego de fútbol se desató una pelea en el interior del Reclusorio, dejando como saldo 7 personas muertas por golpes y arma de fuego.

Lo que faltaba: ejecuciones hasta en el penal estatal de Puente Grande, Jalisco.



Tras una riña y tiroteo, hay 7 reos fallecidos, tres por arma de fuego y 4 por golpes.



Los presos estaban armados dentro del penal. ¿Y aún así defienden que no toleran el autogobierno? pic.twitter.com/qTtpEN0g3H — Jonathan Lomelí (@Jnlomeli) May 22, 2020

Los reportes de medios locales indicaron que la mañana de este viernes se registró una intensa movilización fuera y dentro del penal, luego de que se reportara una pelea campal entre internos, donde se registraron balazos.

Al sitio llegaron equipos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y lograron controlar la situación y resguardar a los internos en sus respectivas habitaciones.

Pero la situación no fue la misma para 16 internos, ya que 7 no presentaban signos vitales y otros se encontraban lesionados, algunos por arma de fuego y otros por golpes.

Fuentes médicas señalaron que dos reclusos fueron llevados lesionados a la Cruz Verde Pajaritos, ubicada cerca de ahí, en Tonalá, y que un custodio también se encuentra herido.

Entran familiares

Después de casi 4 horas de esperar en el segundo filtro del centro penitenciario de Puente Grande, familiares de presos entraron a recibir información o a hablar por teléfono con sus familiares.

Alrededor de las 18:30 horas llegó un convoy de camionetas y, al ver la negativa de las personas para dejarlas entrar, se bajó el Director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.

"Ahorita, lo primero que voy a hacer es ordenar que trabajo social se comunique con cada familia de quien esté lesionado, si no se comunican con ustedes es porque su familiar no está lesionado", les informó.

"No les pido que se retiren, denme unos minutos para poner a mi equipo de trabajo social y les aclaro, ya lo hice público, no estamos ocultando, no fuimos nosotros", abundó.

Luego prometió que podrían entrar y hacer videollamadas con sus familiares en el Reclusorio de Sentenciados.

Después de la promesa, las familias quitaron el bloqueo y dejaron pasar a los funcionarios.

Minutos después salió Pérez Juárez y les dijo que se pusieran de acuerdo para entrar.

Un grupo de aproximadamente 10 personas entró mientras que el resto se quedó tratando de organizar la fila.

