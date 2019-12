"Que lo organicen los ciudadanos": AMLO investigaría a Felipe Calderón

Agencia

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no investigará a expresidentes, como Felipe Calderón, pero si la ciudadanía lo solicita mediante una consulta, su gobierno actuará en consecuencia.

A propósito de los presuntos nexos entre el narcotráfico y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón Hinojosa, detenido en Estados Unidos, esta mañana la prensa le preguntó:

-Corresponde en este caso a la investigación. Mi postura desde el principio es que si los ciudadanos solicitan que se lleve a cabo una consulta para investigar a los expresidentes, que nosotros actuemos a partir de esa consulta. Esa fue mi postura desde que tomé posesión.

Siguió: “Si hay una consulta, ahora hay mecanismos, pedir que se lleve a cabo esta consulta, entonces nosotros aplicaríamos. Yo incluso dije que votaría -pero nada más es un voto, nada más un ciudadano-, porque no nos metamos a enjuiciar a expresidentes. Lo que tenemos que buscar es ver hacia delante”.

López Obrador recordó su propuesta de “punto final” al tema de perseguir a sus antecesores, pues dijo que ahora lo más importante “es sacar adelante a México y lo estamos logrando”.

De acuerdo con el mandatario federal, “meternos a asuntos de ese tipo, de persecución a expresidentes, pues sí puede que nos dé popularidad y que la gente lo aplauda, pero al mismo tiempo nos va a hacer perder tiempo, nos va a entretener mucho, va a generar discordias, confrontación”.

-¿Pensaría ya en ponerle fecha a esta consulta?

-Es que no depende de mí. En el caso de la revocación del mandato, esa sí la voy a promover, para mi caso ahí sí voy a llamar a que se reúnan las firmas; pero en este caso son los ciudadanos.

-Entonces, sí va a hacer una consulta.

-No, la mía sí, las otras que se organicen los ciudadanos y que empiecen a hacer los trámites, a recoger las firmas y adelante, son libres.

-¿El gobierno de México perdona a Felipe Calderón y a los miles de muertos?

-No, no, no es así, no es así. Es no tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad. No es exactamente la palabra complicidad, hay otro término jurídico… Encubrimiento, ese es el término, no encubrir, que es distinto a la complicidad, no vamos a encubrir a nadie. No es perdonar, es no encubrir”.