MÉXICO.- La crisis económica que ha dejado el impacto de la pandemia por coronavirus en el país, demuestra la ya no necesidad, sino urgencia de comenzar a pensar en el ahorro que permitirá a los trabajadores lograr un retiro de la vida laboral decente y sin complicaciones económicas. Con frecuencia, las personas no visualizan que el ahorro para el retiro podría ser insuficiente para su jubilación, por ello no destinan suficientes recursos para este fin, ni realizan aportaciones voluntarias; sin embargo hoy en día es posible depositar a tu afore de una manera sencilla y sin salir de casa.

De acuerdo con la encuesta de Ahorro y Futuro ¿Cómo viven los jóvenes del retiro?, hecha por la Amafore en el 2019, el 30% de los encuestados respondió que no se siente nada preparado para enfrentar la vejez; mientras que 36% dijo estar poco preparado, y solamente 8% mencionó estar muy preparado.

El documento revela también que sólo 2 de cada 10 jóvenes que ahorran lo hacen para su retiro. Detallando que el 40% sólo ahorra para enfrentar imprevistos; mientras que sólo el 38% de jóvenes tiene una cuenta individual en una Afore, aunque 8 de cada 10 jóvenes han oído hablar de las Afores.

¿Qué son las aportaciones voluntarias al afore?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, define a las aportaciones voluntarias como los depósitos que de manera personal pueden realizar los trabajadores a una cuenta individual a su nombre con el fin de incrementar su patrimonio o complementar su ahorro para el retiro. Es decir, que tú decides el monto y el periodo del dinero que deseas invertir a largo plazo, con el objetivo de disponer de él, en tu vejez.

Cuenta individual afore

Se trata de la cuenta personal de cada trabajador en donde se depositan las aportaciones obligatorias correspondientes a su ahorro para el retiro y también las que realice de manera voluntaria para incrementar su saldo. Esta cuenta es administrada por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

¿Quién tiene derecho al afore?

Por Ley, los trabajadores que cotizan al IMSS o al ISSSTE deben tener una cuenta de ahorro para el retiro administrada por una Afore, en donde se depositan sus aportaciones obligatorias y en la que también pueden hacer ahorro voluntario.

Los trabajadores independientes tienen la opción de abrir una cuenta de ahorro para el retiro a su nombre en una Afore, en la que podrán realizar ahorro de manera voluntaria.

Beneficios de las aportaciones voluntarias al afore

Ahorrar en una AFORE es seguro .

. Si cotizas al IMSS o al ISSSTE, cada bimestre se deposita una aportación obligatoria a tu cuenta individual. Si además de las aportaciones obligatorias realizas aportaciones voluntarias, tendrás más recursos acumulados para tu retiro.

Dependiendo del tipo de aportación, puedes retirar tu ahorro voluntario en plazos que van de los dos a los seis meses, o bien, puedes decidir invertir tu ahorro en un largo plazo.

en plazos que van de los dos a los seis meses, o bien, puedes decidir invertir tu ahorro en un largo plazo. Tendrás la posibilidad de retirar tu ahorro en una sola exhibición, incluidos los rendimientos que genere.

Si así lo deseas, las aportaciones voluntarias también se pueden contemplar en el cálculo de tu pensión para que ésta sea mayor (aplica sólo para trabajadores que se pensionen al amparo de la Ley del Seguro Social de 1997 o del Régimen de Cuentas Individuales de la Ley del ISSSTE).

(aplica sólo para trabajadores que se pensionen al amparo de la Ley del Seguro Social de 1997 o del Régimen de Cuentas Individuales de la Ley del ISSSTE). Las AFORE generan rendimientos (intereses) muy competitivos.

(intereses) muy competitivos. Puedes ahorrar de acuerdo a tus posibilidades ya que la mayoría de las AFORE no establecen montos mínimos o máximos, además de puedes ahorrar en el momento en que tú lo decidas.

Algunas opciones de ahorro son deducibles de impuestos.

¿Cómo ahorro voluntariamente en mi afore?

Existen diversas maneras para realizar ahorro voluntario en tu afore, las cuales detallamos a continuación:

Personalmente

Acude a cualquier sucursal de la Afore y realiza el depósito siguiendo las indicaciones que te den directamente en la ventanilla.

A través de tu patrón

Puedes solicitar que te descuenten vía nómina la cantidad que deseas ahorrar. El patrón debe estar de acuerdo en realizar el descuento y para formalizar este proceso, te pedirá que autorices por escrito el monto a descontar.

Por Internet

Algunas AFORE permiten que realices tus aportaciones voluntarias a través de internet. Para saber si tu AFORE ofrece este servicio, contacta directamente a la AFORE que administra tu cuenta individual.

Domiciliación a una cuenta bancaria

Todas las AFORE cuentan con el servicio para que de una cuenta bancaria a tu nombre se transfiera la cantidad fija que tú determines, depositándola de manera automática en tu cuenta de AFORE, ya sea periódicamente o en una sola ocasión. Puedes solicitar la domiciliación ingresando al servicio de Domiciliación de Aportaciones Voluntarias, herramienta del portal e-SAR que te permitirá realizar una Pre-Solicitud desde tu computadora. Esta Pre-Solicitud será enviada a tu AFORE, quien se pondrá en contacto contigo para formalizar la domiciliación.

En redes comerciales

A través de las sucursales de Telecomm y BANSEFI, y en tiendas 7-Eleven, Extra y Circulo K de todo el país. Podrás realizar depósitos a tu cuenta individual, desde 50 pesos como mínimo. Únicamente deberás indicar tu CURP y entregar el monto que deseas aportar al cajero de la red donde decidas hacer tu depósito. Deberán entregarte un recibo como comprobante de tu operación.

Transfer

Es una plataforma para realizar pagos vía celular que te permite hacer aportaciones voluntarias a tu cuenta AFORE las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes realizar aportaciones desde 50 pesos utilizando la aplicación de TRANSFER o vía mensaje de texto (SMS). Sólo debes seguir los siguientes pasos:

Deberás ligar tu celular a una cuenta TRANSFER. Posteriormente podrás hacer aportaciones ingresando tu CURP y el monto a ahorrar. Deberás confirmar tu depósito. Al finalizar la transacción recibirás una notificación y una liga donde podrás descargar tu comprobante con el folio de autorización.

Si consideras que la contingencia sanitaria por Covid-19 ha afectado de manera importante la economía mundial y eres una persona que piensa a futuro, quizás es momento de iniciar un ahorro voluntario que te proveerá mayor tranquilidad para tu vejez.