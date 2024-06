QueLosAyudeMorena: viralizan hashtag tras elección presidencial en México

El pasado 2 de junio, los mexicanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente. Según los resultados del conteo rápido del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, representante de la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PV), se perfila como la ganadora virtual.

Sin embargo, la inconformidad no se ha hecho esperar en las redes sociales. Los seguidores de la candidata Xóchitl Gálvez, quien era la representante de la alianza PAN-PRI-PRD, expresaron su indignación con el hashtag #QueLosAyudeMorena, el cual ha cobrado relevancia en las últimas horas.

En contraste, en otra plataforma, los simpatizantes de derecha han utilizado el hashtag "Unidos x México" para hacer un llamado a no apoyar económicamente a ciertos trabajadores como meseros, limpiaparabrisas y "cerillitos" de los supermercados, bajo la premisa de no ayudar a aquellos que votaron por Morena.

A continuación te dejamos con el mensaje:

“UNIDOS X MÉXICO. A PARTIR DE HOY…

- Ya no le daré propina al "viene, viene"

- Ya no le dejaré el 10% al mesero.

- Ya no voy a darle al "limpia parabrisas"

- Ya no voy a donar, cuando haya un desastre natural o terremoto.

- Ya no le voy a dar $10 pesos al "cerillo" del súper, aunque sea adulto mayor.

ELLOS VOTARON POR MOREΝΑ #QueLesAyudeMorena”, finaliza.

Este llamado provocó diversas reacciones en línea. Los usuarios expresaron su rechazo a esta actitud clasista y emitieron respuestas ingeniosas ante la publicación, cuestionando la genuinidad de la ayuda al prójimo y la estrategia detrás de este mensaje.

AMLO reprocha el mensaje que dice '#queLosAyudeMorena'



El presidente @lopezobrador_ cuestionó el mensaje del volante que es difundido en redes sociales en el que "Unidos X México" llama a no dar propinas a meseros, 'limpia parabrisas' o 'cerillos', ni donar en desastres… pic.twitter.com/wNROAq8z3s — Político MX (@politicomx) June 4, 2024

Ante la controversia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a la clase media a reflexionar y evitar el odio tras los resultados electorales. En su intervención, el mandatario recordó la importancia del amor al prójimo y el respeto hacia los demás como principios filosóficos y humanistas fundamentales.

Las reacciones en redes sociales reflejan la diversidad de opiniones y la necesidad de un diálogo respetuoso tras estas elecciones en México. Generando un debate sobre la solidaridad, la inclusión y la importancia de promover la unidad en la sociedad mexicana.

Con información de Reforma.