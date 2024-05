“¿Quién les creyó?”, AMLO cuestiona independencia de la ‘Marea Rosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la independencia de la "Marea Rosa" al decir que nadie les creyó, pues el pueblo no se está "chupando el dedo".

"Entonces, van a manifestarse, adelante. Cómo fue que al principio decían que eran independientes, bueno... ni modo que se les crea, si no nos estamos chupando el dedo, ¿quién les creyó? Qué no sabemos que la doctrina de la derecha es la hipocresía, para qué nos metemos en eso.

Las agrupaciones que conforman la llamada "Marea Rosa" acordaron respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) a la Presidencia.

El Frente Cívico Nacional, Sí por México y Unidos, entre otras, por fin, se asumieron como promotoras del voto por Gálvez, a quien convocaron el 19 de mayo al Zócalo de la Ciudad de México para comprometerse a "defender la República y la democracia".

Guadalupe Acosta, del Frente Cívico Nacional, manifestó que las agrupaciones que han marchado en defensa del INE y del Poder Judicial no pueden mantenerse neutrales en el proceso electoral.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la "Marea Rosa" está en su libertad de manifestarse y que en su Gobierno ya a nadie se le niega el Zócalo como sucedía en Gobiernos anteriores.