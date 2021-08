¡Quiero escupirle en la cara! Laisha Wilkins arremete contra López-Gatell

MÉXICO.- La actriz y presentadora de televisión, Laisha Wilkins, dividió opiniones en Twitter luego de escribir un mensaje dirigido al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. La actriz de 45 años arremetió en su contra y generó una ola de reacciones a favor y en contra.

"Me encantaría encontrarme a @HLGatell en la calle para escupirle a la cara", se lee.

"Me encantaría encontrarme a @laishawilkins en la calle para felicitarla por su gran aporte a la ciencia. Su trabajo mejorando las condiciones de vida del mundo, gran investigadora".

"Cualquiera puede decir una estupidez, mostrar su irrespeto o indecencia y peor aún, exponer su profunda ignorancia sobre lo que habla. Lo que me apena mucho es ver tanta gente celebrando tan grotesca irreverencia".

Creo que escupirle a alguien en la cara durante una pandemia no es buena idea. Dale una patada en los testículos si quieres, pero nada de escupir

"Cuando están en el olvido y quieren sus 5 minutos de fama salen con cualquier tontería. Con escupitajos quiere arreglar el mundo, pero no propone, no aporta, no ayuda".