El peso es la segunda moneda más fortalecida frente al dólar: AMLO

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del dato del crecimiento económico de 0.01 por ciento en términos reales en el tercer trimestre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “técnicamente, no hay recesión” y que el avance escaso “es porque estamos poniendo orden; ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra”.

“Lo primero era poner orden, ya lo conseguimos, se hablaba de la transición para aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa y en materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien; habría que ver todos los indicadores no sólo de crecimiento”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

También te puede interesar: Hong Kong entra en recesión tras meses de protestas

Tras subrayar que el gobierno ya no tiene empresas favoritas, el Ejecutivo federal afirmó que “se han creado empleos, el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien que se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo”, entre otros factores económicos positivos.

El mandatario mexicano expuso que el peso “es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar; no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz”.

“No es lo mismo crecimiento que desarrollo. En la época neoliberal importaba lo primero; ahora nos importa más lo segundo, que significa crecer con bienestar, no crecer por crecer, que es otro paradigma”.

🎥 #MAÑANERA | El presidente @lopezobrador_ afirmó que «hay finanzas públicas fuertes y sanas» y que ya no es «gastar por gastar».



• #Notimex pic.twitter.com/dzgXoCo4Lu — Notimex (@Notimex) November 1, 2019

López Obrador señaló que con mandatarios anteriores, los indicadores económicos eran negativos: “Y si hablamos de crecimiento nada más les puedo recordar que con Calderón la economía cayó 5% y con Zedillo en el primer año 7%.

Acusó que con Felipe Calderón la empresa favorita era Repsol (multinacional energética y petroquímica española), y todos los contratos se los daba para extraer el gas de la Cuenca de Burgos, “fue un buen negocio para la empresa, un mal negocio para el gobierno”.